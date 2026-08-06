وزرای خارجه هشت کشور عربی و اسلامی با صدور بیانیه‌ای مشترک، ضمن محکوم کردن ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری، از شورای امنیت سازمان ملل خواستند این رژیم را به اجرای تعهداتش ملزم کرده و عاملان نقض حقوق فلسطینی‌ها را مورد بازخواست قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه الجزیره، وزرای خارجه قطر، اردن، امارات، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر با انتشار بیانیه‌ای مشترک، نسبت به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه آمده است که اقدامات و تجاوزات رژیم صهیونیستی، توافق آتش‌بس در غزه را تضعیف کرده و همزمان با تشدید اقدامات در کرانه باختری، چشم‌انداز اجرای راه‌کار موسوم به دو دولتی را با خطر جدی مواجه ساخته است.

وزرای خارجه این هشت کشور از شورای امنیت سازمان ملل خواستند رژیم صهیونیستی را به اجرای تعهدات خود ملزم کرده و مسوولان نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه را مورد بازخواست قرار دهد.

در این بیانیه همچنین بر مخالفت قاطع با هرگونه تلاش برای الحاق اراضی فلسطینی و نیز طرح‌های کوچ اجباری فلسطینی‌ها تأکید شده و این اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه توصیف شده است.

این بیانیه پس از آن صادر شده است که رژیم صهیونیستی با تداوم تجاوزات روزانه به نوار غزه آتش‌بس امضا شده در این منطقه را نقض می‌کند و با تخلفات خود مانع از ورود آن به مرحله دوم شده است.