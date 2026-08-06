بنابر اعلام سازمان امداد و نجات، بیش از ۸۶ هزار خدمت امدادی به زائران اربعین ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری سازمان امداد و نجات اعلام کرد: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با بهره‌گیری از ۵۴۸ تیم عملیاتی، هزار و ۸۴۹ نیروی امدادی و ۴۳۶ دستگاه ناوگان ترابری، در مجموع به ۸۶ هزار و ۴۱ نفر خدمات امدادی از ۳۰ تیر لغایت ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ ارائه کردند.

در این مدت، ۸۵ هزار و ۲۸۷ نفر از خدمات اسکان اضطراری بهره‌مند شدند و ۷۵۴ مصدوم امدادرسانی و ۳۱۳ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.