میدان شهدای اراک، میعادگاه دوباره مردم برای تجدید عهد با آرمانهای انقلاب
مردم انقلابی و ولایتمدار اراک با حضور پرشور در میدان شهدای انقلاب، بار دیگر با آرمانهای امام راحل (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند و با نمایش وحدت و همدلی، حمایت خود را از ارزشهای انقلاب اسلامی به تصویر کشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
میدان شهدای انقلاب اراک بار دیگر صحنه حضور پرشور اقشار مختلف مردم شد؛ حضوری که با شعارهای انقلابی، پرچمهای سهرنگ ایران و فضای سرشار از همبستگی، جلوهای از وحدت و انسجام ملی را به نمایش گذاشت.
شرکتکنندگان در این اجتماع با تأکید بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و خون پاک شهدا، بر استمرار راه عزت، استقلال و مقاومت تأکید کردند و اعلام داشتند که ملت ایران همواره در بزنگاههای تاریخی، با بصیرت و حضور آگاهانه از ارزشهای خود دفاع خواهد کرد.