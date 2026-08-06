تیم شهروند آمل با کسب هشتمین عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور، ضمن ثبت یک رکورد تاریخی، عنوان پرافتخارترین تیم این رقابت‌ها را نیز از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم شهروند آمل با کسب عنوان قهرمانی فصل جاری لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور، هشتمین جام قهرمانی خود را به دست آورد و به عنوان پرافتخارترین تیم تاریخ این رقابت‌ها شناخته شد.

فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان پس از برگزار نشدن مرحله نیمه‌نهایی لیگ به دلیل شرایط جنگی در کشور، با استناد به نتایج دیدار‌های رفت و برگشت، تیم شهروند آمل را به عنوان قهرمان فصل معرفی کرد.

بر اساس رده‌بندی نهایی اعلام شده، تیم آسایشگاه شهید فیاض‌بخش مشهد عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و تیم‌های ملی حفاری ایران و فولاد هرمزگان به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

اما آنچه قهرمانی تیم شهروند آمل را به یک دستاورد تاریخی در لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور تبدیل می‌کند، آماری خیره‌کننده از شاگردان مسعود فلاح است؛ تیمی که طی هشت فصل اخیر، ضمن کسب هشت قهرمانی پیاپی، تنها سه شکست برای این تیم ثبت شد.

سرمربی تیم شهروند آمل با اشاره به عملکرد درخشان این تیم گفت: شهروند آمل در سال‌های اخیر با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان، همواره یکی از مدعیان اصلی لیگ برتر بوده است.

مسعود فلاح افزود: علاوه بر کسب هشت قهرمانی متوالی، ثبت تنها سه شکست در هشت فصل گذشته، رکوردی ارزشمند و نشان‌دهنده ثبات و کیفیت بالای این تیم است.

وی موفقیت‌های شهروند آمل را حاصل مدیریت منسجم، همدلی اعضای تیم، حمایت هواداران و همراهی دستگاه‌های اجرایی شهرستان دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم این حمایت‌ها، روند افتخارآفرینی این تیم در فصل آینده نیز ادامه یابد.