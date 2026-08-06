به گزارش خبرگزاری صداوسیما عبدالجلال ایری با اشاره به دستور کار نشست هفته جاری کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: کمیسیون عمران در چارچوب وظایف نظارتی خود از وزیر راه و شهرسازی، دعوت کرده تا در نشست هفته جاری کمیسیون حاضر شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در بخش نخست این نشست، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در خصوص اجرایی شدن راهکار‌های پیشنهادی کمیسیون عمران برای افزایش تاب‌آوری کشور در شرایط جنگی در حوزه لجستیک به نمایندگان ارائه می‌کند. در بخش دوم نیز وزیر به پرسش‌های ثبت‌شده ۲۱ نفر از نمایندگان در حوزه‌های مختلف پاسخی شفاف ارائه خواهند داد.

وی با اشاره به جزییات سوالات نمایندگان افزود: حوزه مسکن و توسعه شهری یکی از محور‌های پرچالش این نشست است؛ به طوری که نمایندگانی همچون حسینعلی حاجی‌دلیگانی، جعفر قادری و رحمت‌اله نوروزی دغدغه‌هایی پیرامون علت حذف متقاضیان مجرد از سامانه‌های مسکن ملی، موانع واگذاری زمین در اجرای قانون جوانی جمعیت در شهر‌های کوچک و چالش‌های کلی ساخت مسکن را مطرح خواهند کرد. همچنین وضعیت پروژه‌های شهر جدید پردیس، تبعیض در اجرای ماده ۶۲ قانون جوانی جمعیت در این شهرستان و کمبود سرانه‌های عمومی در شهر‌های جدید، در قالب سوالات حسین صمصامی، مجتبی زارعی و حسین حق‌وردی پیگیری می‌شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ایمنی راه‌ها را محور دوم این نشست برشمرد و تصریح کرد: به نتیجه نرسیدن طرح جامع حمل‌ونقل کشور پس از ۹ سال توسط روح‌اله نجابت پیگیری خواهد شد. همچنین رمضانعلی سنگدوینی، جلیل مختار و محمد کعب عمیر پیرامون آمار تصادفات ناشی از نقص ایمنی جاده‌ها، عدم ایفای تعهدات راهداری و خطرات جاده‌های دسترسی مانند محور چغازنبیل طرح سوال کرده‌اند. رفع مشکلات ترافیکی و اعتباری محور سرپل‌ذهاب به قصرشیرین، بزرگراه تمرچین-پیرانشهر و همچنین تعیین تکلیف عوارض اتوبان قم-تهران نیز از سوی فتح‌اله حسینی، کمال حسین‌پور و قاسم روان‌بخش از وزیر راه مطالبه خواهد شد.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس، مسائل مرتبط با پایانه‌های مرزی، بنادر و نظارت‌های کلان مالی را بخش پایانی سوالات دانست و خاطرنشان کرد: آرا شاوردیان و یعقوب رضازاده مشکلات کامیون‌داران در مرز بازرگان و توسعه پایانه‌های مرزی سلماس را پیگیری می‌کنند و وضعیت ایمنی و ساماندهی بنادر و شناور‌ها در فریدونکنار و خوزستان نیز محور سوالات علی‌اصغر باقرزاده و سیدمحمد مولوی خواهد بود. در بخش نظارت‌های کلان مالی و اداری نیز موضوعاتی نظیر روند مولدسازی دارایی‌های وزارتخانه توسط بنده، شاخص‌های توزیع اعتبارات ملی و توجه به مناطق محروم توسط مهرداد گودرزوندچگینی و محمدقسیم عثمانی و در نهایت اجرا نشدن احکام انتظامی سازمان نظام مهندسی توسط حمید رسائی به بحث گذاشته می‌شود.