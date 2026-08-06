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خبرهایی از شاگردان مربی قزوینی در جمع تیمهای برترتکواندوی آسیا تا میزبانی قزوین از مسابقات کشتی ساحلی بزرگسالان قهرمانی کشور را در بسته خبر ورزشی بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم ملی تکواندوی اندونزی با هدایت سرمربی قزوینی نایبقهرمان آسیا شد
تیم تکواندوی اندونزی که هدایت آن را عرفان حیدری بر عهده دارد ، در مسابقات آزاد آسیایی تکواندو برسکوی دومی ایستاد.
پیکارهای تکواندوی آزاد آسیایی به میزبانی جاکارتای اندونزی برگزار شد .
قزوین میزبان مسابقات کشتی ساحلی بزرگسالان قهرمانی کشور
این رقابت ها از فردا با حضور 130 کشتی گیر از بیست استان کشور درمجموعه شهدای غواص قزوین برگزار می شود.
کشتی گیران دراین رقابتها در چهار وزن هفتاد کیلوگرم، هشتاد کیلوگرم، نود کیلوگرم و مثبت 90 کیلوگرم با هم رقابت می کنند.