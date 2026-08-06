به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم ملی تکواندوی اندونزی با هدایت سرمربی قزوینی نایب‌قهرمان آسیا شد

تیم تکواندوی اندونزی که هدایت آن را عرفان حیدری بر عهده دارد ، در مسابقات آزاد آسیایی تکواندو برسکوی دومی ایستاد.

پیکارهای تکواندوی آزاد آسیایی به میزبانی جاکارتای اندونزی برگزار شد .

قزوین میزبان مسابقات کشتی ساحلی بزرگسالان قهرمانی کشور

این رقابت ها از فردا با حضور 130 کشتی گیر از بیست استان کشور درمجموعه شهدای غواص قزوین برگزار می شود.

کشتی گیران دراین رقابتها در چهار وزن هفتاد کیلوگرم، هشتاد کیلوگرم، نود کیلوگرم و مثبت 90 کیلوگرم با هم رقابت می کنند.

چهار ورزشکار و یک مربی از قزوین به اردوی انتخابی تیم‌های ملی ورزش‌های ذهنی دعوت شدند

پنج نماینده از استان قزوین با دعوت سازمان ملی ورزش‌های ذهنی، در اردوی انتخابی و آماده‌سازی تیم‌های ملی رشته‌های گو، درافتس و مورابارابا حضور خواهند یافت.

سازمان ملی ورزش‌های ذهنی اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی و آماده‌سازی تیم‌های ملی رشته‌های گو، درافتس و مورابارابا را اعلام کرد که بر این اساس، چهار ورزشکار و یک مربی از استان قزوین در جمع نفرات دعوت‌شده قرار دارند.

در بخش ورزشکاران، نادر باقری‌نژاد، امیرحسین سلطانی رحمت‌آبادی، جعفر باجلان و سحر علیپور به عنوان نمایندگان استان قزوین به این اردو دعوت شدند.

همچنین فردوس مراقی از استان قزوین نیز به عنوان مربی تیم ملی در کادر فنی اردوی آماده‌سازی حضور خواهد داشت.