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احمد نوروزی معاون برونمرزی رسانهملی با صدور پیامی، درگذشت زندهیاد ابوالقاسم قاسمزاده، نخستین معاون برونمرزی سازمان صداوسیما، روزنامهنگار پیشکسوت و مدیر فرهنگی کشور را تسلیت گفت و از نقش ماندگار او در پایهگذاری و تثبیت رسانه برونمرزی جمهوری اسلامی ایران تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام بدین شرح است:
کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام
گاهی رفتن یک انسان، تنها خاموشی یک نام نیست، بستهشدن فصلی از تجربه، اخلاق، حافظه و خرد حرفهای یک نسل است. خبر درگذشت روزنامهنگار پیشکسوت، مدیر فرهنگی خوشنام و چهره مؤثر رسانهای کشور، زندهیاد ابوالقاسم قاسمزاده، از همین دست خبرهای تلخ و تأملبرانگیز بود، خبری که برای خانواده بزرگ رسانه کشور، بهویژه آنان که تاریخ رسانه ملی و معاونت برونمرزی آن را از نزدیک میشناسند، اندوهی بزرگتر به همراه دارد.
زندهیاد قاسمزاده که بیشتر بهعنوان روزنامهنگاری باسابقه و نویسندهای صاحبسبک و اهلنظر شناخته میشود، در دهه حساس آغازین و مقطع تعیینکننده تاریخ انقلاب اسلامی، برای شکلدهی و تثبیت نگاه برونمرزی رسانه ملی، شانه زیر بار مسئولیتی خطیر داد. در دهه ۱۳۶۰، هنگامی که جمهوری اسلامی ایران نیازمند رساندن پیام خود به بیرون از مرزها، تبیین حقیقت انقلاب، مقابله با روایتهای تحریفآمیز و ایجاد زبان رسانهای تازه برای مخاطبان جهانی بود، او در جایگاه نخستین معاون برونمرزی سازمان صداوسیما، چهار سال از عمر، اندیشه و همت مدیریتی خود را در خدمت این مأموریت بزرگ قرار داد و ریشههای این شجره طیبه را استوار ساخت. اهمیت آن دوره و خدمت آن فقید سعید را تنها با عناوین اداری نمیتوان توضیح داد.
معاونت برونمرزی در سالهای آغازین خود، بیش از یک ساختار سازمانی، جلوهای از اراده فرهنگی و رسانهای نظام اسلامی برای گفتوگو با جهان بود؛ تلاشی برای آنکه صدای ملت ایران، فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، آرمان استقلال و پیام مقاومت، از مرزهای جغرافیا عبور کند و به گوش مخاطبانی برسد که حقیقت ایران را غالباً از دریچه رسانههای جریان اصلی غرب میشنیدند.
مرحوم قاسمزاده در چنین روزگاری، با آرامش، تدبیر و شناختی برخاسته از تجربه فرهنگی و عمق فکری، در بنای این مسیر نقشآفرینی کرد. او از آن چهرههایی بود که میان مدیریت و معرفت، قلم و مسئولیت، و میان رسانه و اخلاق نسبتی روشن برقرار میکرد. در شخصیت او، روزنامهنگاری نهفقط حرفهای برای نوشتن، بلکه شیوهای برای اندیشیدن، سنجیدن و خدمتکردن بود. ازهمینرو، چه در سالهای حضور در رسانه ملی و چه در دوره طولانی فعالیت در مؤسسه و روزنامه اطلاعات، خاطرهای جز مدیری متین، نویسندهای اهلتفکر، انسانی فروتن و صاحبنظری خوشمحضر و شیرینسخن از خود ثبت نکرد و «محک» محکمی شد بر شأن روزنامهنگاری و رسانهداری.
درگذشت او و وداع با یکی از وفاداران قدیمی میدان خبر و رسانه و فرهنگ در آستانه روز خبرنگار، لزوم تأسی نسل جوان رسانه از مشی نجیب، معتدل، اندیشهورز و موقر ابوالقاسم قاسمزاده و همنسلان او را پررنگتر میکند، ویژگیهایی که جامعه رسانهای همواره به آنها نیازمند است.
بهپاس یک عمر مجاهدت استاد قاسمزاده، ضمن تکریم حق بزرگش بر معاونت برونمرزی، فقدان این چهره ارجمند را به خانواده محترم ایشان، خاندان مکرم مرحوم آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی (رحمهاللهعلیه)، مدیران و کارکنان سازمان صداوسیما و همکاران عزیزم در معاونت برونمرزی، خانواده بزرگ مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی اطلاعات، جامعه روزنامهنگاری کشور و همه شاگردان و ارادتمندان آن مرحوم صمیمانه تسلیت میگویم، از خداوند متعال برای زندهیاد ابوالقاسم قاسمزاده، رحمت و غفران الهی طلب میکنم و برای بازماندگان شکیبایی و صبر بر این مصیبت آرزومندم.
احمد نوروزی
معاون برون مرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران