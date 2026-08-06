وزیر صمت با تأکید بر بهره‌گیری حداکثری از توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا، خواستار توسعه همکاری‌های صنعتی و تجاری، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسریع طرح راه‌آهن رشت-آستارا و تدوین نقشه راه جامع همکاری‌های دو کشور شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیشکک؛ سید محمد اتابک که برای شرکت در اجلاس نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا به قرقیزستان سفر کرده است، در دیدار با «الکسی اورچوک» معاون نخست وزیر روسیه با اشاره به روند رو به رشد مبادلات تجاری ایران و روسیه طی سه سال گذشته، گفت: با وجود افزایش قابل توجه حجم تجارت میان دو کشور، ظرفیت‌های گسترده همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و سرمایه‌گذاری ایجاب می‌کند که سطح روابط تجاری تهران و مسکو به مراتب فراتر از وضعیت کنونی ارتقا یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه رفع موانع بانکی، حمل‌ونقل و پشتیبانی را از دستاورد‌های مهم همکاری‌های دو کشور برشمرد و افزود: فعال شدن پیام‌رسان بانکی مشترک، گسترش روابط کارگزاری میان بانک‌های تجاری، حرکت به سمت نهایی‌سازی پیمان پولی میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه و اتصال شبکه‌های پرداخت «شتاب» و «میر»، زمینه تسهیل مبادلات تجاری با استفاده از ارز‌های ملی را فراهم کرده است.

وی همچنین بر عملیاتی شدن کامل اتصال سامانه‌های بانکی و پیام‌رسان‌های مالی دو کشور، توسعه تولید مشترک قطعات صنعتی، تجهیزات نیروگاهی، ماشین‌آلات و خودرو‌های سنگین، ایجاد گمرک واحد دیجیتال، راه‌اندازی کریدور سبز گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالاها، تسریع طرح راه‌آهن رشت ـ آستارا، توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی و سایر موارد تأکید کرد.

اتابک، آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران را برای تدوین و به‌روزرسانی نقشه راه جامع همکاری‌های صنعتی و تجاری دو کشور و تشکیل کارگروه مشترک صنعتی، معدنی و تجاری اعلام و ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامه‌ها، فصل جدیدی از همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و سرمایه‌گذاری رقم بخورد.

در ادامه این دیدار، الکسی اورچوک معاون نخست وزیر روسیه نیز ضمن تسلیت شهادت مقامات، دانشمندان و جمعی از مردم ایران در جنگ تحمیلی سوم، بر توسعه ظرفیت‌های تجاری و صنعتی بین دو کشور تاکید کرد.