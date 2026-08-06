زهرا زارعی با درخشش در مسابقات بین المللی بلاروس، ضمن کسب عنوان قهرمانی رکورد ایران را در دو ماده ۴۰۰ و ۲۰۰ متر ارتقا داد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دونده چهارصد متر بانوان ایران که به تازگی رکورد این ماده را پس از چهارده سال شکسته بود، در مسابقات جام بلاروس نیز موفق شد دست به کار بزرگی بزند و یک بار دیگر رکورد خود را ارتقا دهد.

زارعی در این مسابقه که دقایقی پیش در استادیوم دینامو شهر مینسک برگزار شد، ضمن کسب عنوان قهرمانی، با ثبت زمان ۵۱.۰۵، رکورد ایران را ارتقا داد.

زارعی پیش از این در مسابقات جایزه بزرگ بندرترکمن که اردیبهشت ماه برگزار شد، با ثبت زمان ۵۱.۹۷ رکورد ایران را به نام خود کرده بود.

زهرا زارعی بلافاصله پس از ارتقای رکورد ۴۰۰متر، رکورد ۲۰۰ متر بانوان ایران را هم شکست.

دونده کرمانی ایران که در مسابقات بین المللی جام بلاروس شرکت کرده، ساعاتی پس از ارتقای رکورد ۴۰۰ متر ایران، در مسابقه ۲۰۰ متر نیز ضمن کسب عنوان قهرمانی، با ثبت زمان ۲۳.۰۰ ثانیه رکورد ایران را شکست.

پیش از این رکورد ایران در اختیار مریم طوسی (با ۲۳ ثانیه و ۲۲ صدم ثانیه در سال ۱۴۰۳ کلمبیا) بود.