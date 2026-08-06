برنامه «نغمه‌ها و سرودها» با عنوان «میراث نغمه‌ها، پیوند نسل‌ها در ارادت به امام حسین (ع)»، از رادیو فرهنگ و نمایش رادیویی «سام و نریمان» از رادیو نمایش پخش می‌شود.

«نغمه‌ها و سرودها» و «سام و نریمان»، از رادیو

«نغمه‌ها و سرودها» و «سام و نریمان»، از رادیو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «نغمه‌ها و سرودها» در تازه‌ترین قسمت خود جمعه ۱۶ مرداد با عنوان «میراث نغمه‌ها، پیوند نسل‌ها در ارادت به امام حسین (ع)» به بررسی جایگاه نوحه‌ها و سرود‌های حسینی در فرهنگ دینی و آیینی جامعه می‌پردازد.

در این برنامه، که به همت گروه «ادب و هنر» رادیو فرهنگ تولید شده است، مخاطبان با سفری شنیداری از روضه‌های قدیمی تا سرود‌های جدید همراه می‌شوند، سفری که در آن نقش نغمه‌ها، ملودی‌ها و کلام در انتقال عشق به امام حسین (ع) از نسلی به نسل دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد.

در بخش کارشناسی این برنامه، حسین هوشیار، مداح هل بیت، حضور دارد و درباره ماندگاری سرود‌های حسینی، پیوند میان سنت و نوآوری در آثار جدید، و همچنین نقش این آثار در تربیت دینی کودکان و نوجوانان گفت‌و‌گو می‌کند. در این بخش، آثاری مانند «دریای آرامش» با صدای حاج عبدالرضا هلالی و گروه سرود احسان، و نیز «مداد رنگی» با اجرای گروه سرود احلی من العسل بررسی و تحلیل می‌شوند.

همچنین در ادامه برنامه، یوسف بهشتی، مسئول گروه سرود احسان، درباره شکل‌گیری سرود «دریای آرامش»، روند تولید نماهنگ، ترکیب صدای حاج عبدالرضا هلالی با اجرای گروه سرود، و بازخورد‌های مخاطبان از این اثر سخن می‌گوید.

«نغمه‌ها و سرودها» در این قسمت با نگاهی فرهنگی و تحلیل ساعت ۱۶ روی موج اف‌ام ردیف۱۰۶ مگاخرتز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود و نشان می‌دهد که چگونه ارادت به امام حسین (ع) در قالب نوا‌ها و سرودها، از خاطره‌های فردی فراتر رفته و به هویتی جمعی، خانوادگی و نسلی تبدیل شده است.

این برنامه کاری از گروه «ادب و هنر» رادیو فرهنگ است که تهیه‌کنندگی آن را یلدا احتشامی و پژوهش و سردبیری آن را مطهره آخوندی بر عهده دارند. علاقه‌مندان می‌توانند آن را از طریق برنامه کاربردی ایران‌صدا نیز دنبال کنند.

نمایش رادیویی «سام و نریمان» با روایت مأموریت یک سرباز ایرانی‌الاصل و هم‌زمانی آن با ماجرای راهزنی دریایی تروریست‌های آمریکایی علیه نفتکش حامل نفت ایران، از رادیو نمایش پخش می‌شود.

این نمایش رادیویی روایتی از مأموریت سام، سرباز ایرانی‌الاصل، است که هم‌زمان با ماجراجویی‌های بلو و دنی، دو سرباز نیروی دریایی آمریکا و راهزنی دریایی تروریست‌های آمریکایی علیه نفتکش حامل نفت ایران پیش می‌رود.

شهلا دباغی سردبیری این اثر را بر عهده داشته، مهدی نمینی‌مقدم آن را کارگردانی کرده و فاطمه حسنوند نویسندگی آن را انجام داده است. همچنین نرگس موسی‌پور به‌عنوان افکتور و فرزاد شریفی به‌عنوان صدابردار در تولید آن همکاری کرده‌اند.

محمدرضا قلمبر، بهرام سروری‌نژاد، سیما خوش‌چشم، سعیده فرضی، امیر زنده‌دلان، محمد شریفی‌مقدم، سینا نیکوکار، احمد هاشمی، محمد مجدزاده، رامین پورایمان، محمودرضا قدیریان و معصومه عزیزمحمدی، بازیگران این نمایش رادیویی هستند.

نمایش رادیویی «سام و نریمان» از شنبه ۱۷ مرداد ساعت ۰۳:۰۰ بامداد پخش و همان روز ساعت‌های ۰۸:۰۰، ۱۶:۰۰ و ۲۰:۳۰، بازپخش می شود.