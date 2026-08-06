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ثبت حد نصاب جدید در بورس

بازار سرمایه در هفته گذشته با افزایش تقاضا و ثبت بازدهی مثبت همراه شد و شاخص کل بورس از سقف تاریخی خود عبور کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۵- ۱۶:۰۲
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برچسب ها: بازار سرمایه ، بورس ، شاخص کل بورس
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