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از ادامه فعالیت یک واحد کشتارگاه غیرمجاز دام در فیروزکوه، به دلیل رعایت نکردن ضوابط بهداشتی و انجام کشتار غیرمجاز دام بدون نظارت دامپزشکی؛ جلوگیری بعمل آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این بازدید مشترک انجامشده، تخلفات بهداشتی این واحد محرز و با توجه به مخاطرات ناشی از عرضه گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز، اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از ادامه فعالیت آن انجام شد.
کشتار دام خارج از کشتارگاههای مجاز و بدون نظارت دامپزشکی، خطر انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام از جمله تب کریمه کنگو، تب مالت و سایر بیماریهای قابل انتقال را افزایش داده و سلامت مصرفکنندگان را به مخاطره میاندازد.