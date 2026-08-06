به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این بازدید مشترک انجام‌شده، تخلفات بهداشتی این واحد محرز و با توجه به مخاطرات ناشی از عرضه گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز، اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از ادامه فعالیت آن انجام شد.

کشتار دام خارج از کشتارگاه‌های مجاز و بدون نظارت دامپزشکی، خطر انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام از جمله تب کریمه کنگو، تب مالت و سایر بیماری‌های قابل انتقال را افزایش داده و سلامت مصرف‌کنندگان را به مخاطره می‌اندازد.