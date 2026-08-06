رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان لرستان از دعوت شش فوتبالیست قطع عضو استان به اردوی انتخابی تیم ملی خبر داد.

دعوت شش فوتبالیست قطع عضو لرستانی به اردوی تیم ملی

دعوت شش فوتبالیست قطع عضو لرستانی به اردوی تیم ملی



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان استان لرستان گفت: علی حمیدوند،امیر کمریان ،محمد مهدی درویش ، امیر پارسا شجاعی ،احسان اکبری ومحسن حبیبی از ورزشکاران تیم فوتبال قطع عضو استان لرستان به اردوی انتخابی تیم ملی ایران دعوت شدند.



محسن بهاروند افزود: این اردو از ۱۷ تا ۲۲ مرداد در شهرستان رامسر برگزار می‌شود و نفرات برگزیده برای عضویت در تیم ملی و حضور در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ که در مکزیک برگزار خواهد شد، انتخاب می‌شوند.