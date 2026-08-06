دعوت شش فوتبالیست قطع عضو لرستانی به اردوی تیم ملی
رئیس هیئت انجمنهای ورزشی ادارهکل ورزش و جوانان لرستان از دعوت شش فوتبالیست قطع عضو استان به اردوی انتخابی تیم ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ رئیس هیئت انجمنهای ورزشی ادارهکل ورزش و جوانان استان لرستان گفت: علی حمیدوند،امیر کمریان ،محمد مهدی درویش ، امیر پارسا شجاعی ،احسان اکبری ومحسن حبیبی از ورزشکاران تیم فوتبال قطع عضو استان لرستان به اردوی انتخابی تیم ملی ایران دعوت شدند.
محسن بهاروند افزود: این اردو از ۱۷ تا ۲۲ مرداد در شهرستان رامسر برگزار میشود و نفرات برگزیده برای عضویت در تیم ملی و حضور در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ که در مکزیک برگزار خواهد شد، انتخاب میشوند.