خرید تضمینی گندم در مازندران نسبت به سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش یافته و تاکنون ۴.۲ همت گندم از کشاورزان خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از خرید نزدیک به ۸۵ هزار تن گندم از کشاورزان استان خبر داد و گفت: با انتقال گندم از استان‌های گندم‌خیز، ذخایر راهبردی گندم مازندران در وضعیت مطلوب قرار دارد.

جعفری با اشاره به روند خرید تضمینی گندم افزود: میزان خرید گندم در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: تاکنون ۴.۲ همت گندم از کشاورزان خریداری شده که از این میزان، بیش از ۱.۲ همت به کشاورزان پرداخت شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: کشاورزانی که تا هشتم تیرماه گندم خود را تحویل داده‌اند، بیش از ۴۰ درصد مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و مابقی نیز در ادامه پرداخت خواهد شد.

جعفری با تأکید بر تأمین مناسب ذخایر راهبردی استان افزود: هیچ‌گونه نگرانی در زمینه تأمین گندم وجود ندارد و کشاورزان نیز از بابت پرداخت مطالبات خود دغدغه‌ای نداشته باشند.