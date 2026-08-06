در این مراسم از ۳۰ نفر از فعالان رسانه‌ای ، خبرنگاران و مسئولان خبرگزاری‌های شهرستان میبد و استان تجلیل و قدردانی شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اقدامی که همزمان با هفته خبرنگار، روز ملی کار افرین و به همت شهرک صنعتی جهان اباد میبد انجام شد.



میر محمدی نماینده مردم میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی در این مراسم اصلی‌ترین رسالت خبرنگاران را فرهنگ سازی ، امید افرینی و انعکاس دستاورد‌ها و پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف دانست و گفت: در شرایط کنونی نیز رسانه‌ها به خوبی توانسته‌اند با انعکاس حماسه حضور و تجمعات مردمی عهده دار این مسولیت باشند.



جمعی از مسئولان استان و شهرستان میبد نیز در این مراسم حضور داشتند.



شهرک صنعتی جهان اباد میبد به عنوان اولین شهرک صنعتی کشور در زمینه ارتقای بهینه سازی، بهروری و هوشمند سازی شناخته میشود.



