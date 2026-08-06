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رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سال جاری تا اواخر تیر ماه ، تعداد ۱۸ میلیون و ۲۱۰ هزار قطعه جوجهریزی در این استان ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،محمد رضا اصغری اظهار کرد: میزان جوجهریزی استان تا پایان تیرماه امسال نسبت به تعهد تعیین شده برای استان، رشد ۳ درصدی را نشان میدهد و به ۵ میلیون و ۴۰۹ هزار قطعه رسیده است.
وی بیان کرد: از ابتدای مردادماه نیز تاکنون یک میلیون و ۸۵۰هزار قطعه جوجهریزی ثبت شد.
اصغری افزود: در حال حاضر کمبودی در زمینه تامین گوشت مرغ مورد نیاز مردم استان نداریم، اظهار کرد: روزانه۲۹۳ تن مرغ در بازار استان توزیع می شود که مازاد نیاز استان است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۶۷ واحد دارای پروانه در استان داریم، گفت: در این راستا ۸۴ درصد واحدها شامل ۶۷۴ واحد در استان جوجه ریزی کردند.
این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر ۷۹۶ واحد مرغداری گوشتی، ۷۶ واحد گوشت مادر و ۳۸ واحد مرغ تخمگذار در آذربایجان غربی فعال هستند و این ظرفیت ها استان را به یکی از قطب های تولید گوشت مرغ در کشور تبدیل کرده است.
وی اضافه کرد: تعداد ۹ زنجیره فعال طیور نیز در آذربایجانغربی فعالیت دارند و آذربایجان غربی، استان معین تامین گوشت مرغ چند استان دیگر کشور است.