هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه ضمن ابراز امیدواری از به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا تصریح کرد: موضوع تنگه هرمز از نظر فنی همچنان در حال بررسی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ وزیر امور خارجه ترکیه گفت: عمان نیز در طراحی سازوکار بازگشایی این آبراه نقش دارد و جزئیات مربوط به نحوه، مدت و شیوه اجرای توافق هنوز در دست بررسی است.

فیدان همچنین از بررسی یک دوره انتقالی ۶۰ روزه خبر داد و افزود: هدف از این توافق، تداوم جریان صادرات نفت، جلوگیری از افزایش قیمت جهانی انرژی و فراهم شدن زمینه دستیابی به یک توافق دائمی میان ایران و آمریکا است.

وی گفت: آنکارا از اظهارات مطرح‌شده درباره احتمال بازگشت ایران و آمریکا به مذاکرات استقبال می‌کند.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به حملات اسرائیل به سوریه تأکید کرد: این حملات، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را هدف قرار داده و یکی از جدی‌ترین تهدید‌ها علیه ثبات این کشور به شمار می‌رود.

فیدان افزود: ادامه حملات اسرائیل، با وجود تلاش‌ها برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه، بار دیگر نشان داده است که بنیامین نتانیاهو خواهان صلح نیست.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین گفت: دولت نتانیاهو همزمان اقدامات خود در کرانه باختری و قدس را تشدید کرده و این روند، تنش‌ها در منطقه را بیش از پیش افزایش داده است.