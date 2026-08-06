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همزمان با آغاز برداشت برنج در مازندران، موضوع کشت دوم به یکی از مهمترین دغدغههای شالیکاران و مسئولان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با آغاز برداشت برنج در مازندران، موضوع کشت دوم بار دیگر به یکی از مهمترین دغدغههای شالیکاران و مسئولان تبدیل شده است؛ موضوعی که در کنار حفظ تولید، مدیریت منابع آب را نیز به یکی از اولویتهای استان تبدیل کرده است.
مازندران با حدود ۲۳۸ تا ۲۳۹ هزار هکتار شالیزار، بزرگترین تولیدکننده برنج کشور است و سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شلتوک در کشت اول تولید میکند که معادل حدود ۷۰۰ هزار تن برنج سفید است. علاوه بر این، در سالهای دارای شرایط مناسب آبی، حدود ۹۷ هزار هکتار از شالیزارهای استان به کشت دوم و رتون اختصاص مییابد و سهم قابل توجهی در افزایش تولید برنج کشور دارد.
در مقابل، محدودیت منابع آب و کاهش ذخایر سدها، نگرانیها درباره توسعه کشت دوم را افزایش داده است. مسئولان بخش آب معتقدند تداوم کشت دوم باید متناسب با ظرفیت آبی هر منطقه و تنها در اراضی برخوردار از منابع آب سطحی، آببندانها و روانآبها انجام شود تا ضمن حفظ تولید، از فشار بیشتر بر منابع آبی استان جلوگیری شود.
کارشناسان نیز تأکید دارند استفاده از ارقام زودرس و کمآببر، همراه با مدیریت یکپارچه منابع آب و هماهنگی میان دستگاههای متولی، میتواند ضمن حفظ معیشت شالیکاران، پایداری تولید برنج و صیانت از منابع آبی مازندران را تضمین کند. به نظر میرسد رسیدن به این مهم، نیازمند برنامهریزی دقیق و همراهی همه بخشهای مرتبط با کشاورزی و منابع آب در استان است.
گزارش از بنیامین مرشدی