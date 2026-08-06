معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین با حضور در چند طرح مهم شهری، روند اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری قزوین را بررسی و بر تسریع در تکمیل و بهره‌برداری آنها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امروز معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین از چندطرح عمرانی مهم شهری بازدید کرد. در این بازدید، پروژه اتصال کمربندی ۶۵ متری حدفاصل دانشگاه آزاد اسلامی تا بلوار شهید سپهبد سردار سلیمانی مورد بررسی قرار گرفت که با هدف بهبود دسترسی و کاهش بار ترافیکی این محدوده در حال اجراست.

تقاطع غیرهم‌سطح دفاع مقدس و مسیر نسیم شمال–اقبالیه از دیگر طرح‌های مورد بازدید بود که هم‌اکنون با ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و پس از بهره‌برداری، نقش مؤثری در روان‌سازی ترافیک و تسهیل تردد شهروندان خواهد داشت.

در ادامه، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از محل احداث میدان مرکزی میوه و تره‌بار در محور بویین‌زهرا بازدید کرد. این طرح با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری می‌رسد.

در پایان این بازدید بر تسریع روند اجرای طرحها، تأمین اعتبارات مورد نیاز و بهره‌برداری به‌موقع از طرح‌های عمرانی با هدف ارتقای زیرساخت‌های شهری، کاهش ترافیک و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید شد.