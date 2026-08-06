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توسعه زیرساخت‌های درمانی بوشهر با شتاب بیشتری دنبال می‌شود

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۵- ۱۵:۵۰
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برچسب ها: وزیر بهداشت ، بوشهری ، توسعه زیرساخت های بهداشت درمان
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