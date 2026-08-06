رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام از اختصاص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری زید، تلخاب و زرانگوش شهرستان بدره خبر داد و گفت: با تکمیل این طرح، ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه تحت پوشش آبیاری نوین قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «روح الله نورمحمدی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام به همراه شهبازی فرماندار شهرستان بدره، جبار عزیزبیگی معاون مدیرکل دفتر شبکه‌های معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، طولابی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، کرمی مدیر آب و خاک سازمان و فتاحی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بدره و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، از روند اجرای پروژه ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی زید، تلخاب و زرانگوش بازدید کردند.

نورمحمدی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه بخش کشاورزی استان گفت: در راستای تأکیدات استاندار ایلام و با هدف افزایش درآمد خانوار‌های استان، تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ با پیشرفت فیزیکی بالا در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای استان قرار گرفته است.

وی افزود: امسال تأمین اعتبار این پروژه‌ها در اولویت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و با مشارکت دستگاه‌های ملی، روند تکمیل آنها شتاب خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود طی دو تا سه سال آینده بخش عمده این طرح‌ها که برخی بیش از ۲۰ سال قدمت دارند، به بهره‌برداری برسند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از اختصاص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل نواقص و تسریع در بهره‌برداری از پروژه زید، تلخاب و زرانگوش خبر داد و گفت: این طرح تاکنون حدود ۵۰ درصد اراضی آن زیر کشت رفته و با تأمین اعتبارات، بخش باقی‌مانده نیز تکمیل خواهد شد.

وی بر ضرورت تشکیل تعاونی بهره‌برداران تأکید کرد و گفت: مشارکت مردم و مالکان اراضی در قالب تعاونی آب‌بران، شرط اساسی موفقیت این پروژه است.

طولابی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز گفت: سازمان جهاد کشاورزی با تمام ظرفیت، پیگیر تأمین اعتبارات مورد نیاز و رفع موانع اجرایی این طرح است.

وی افزود: با تکمیل این پروژه، ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستا‌های زید، تلخاب و زرانگوش تحت پوشش سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار قرار خواهد گرفت.