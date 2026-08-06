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والاستریت ژورنال گزارش داد افزایش حضور نظامی آمریکا در پایگاههای اردن، این کشور را به یکی از اهداف حملات موشکی و پهپادی ایران تبدیل کرده است
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ والاستریت ژورنال گزارش داد افزایش حضور نظامی آمریکا در پایگاههای اردن، این کشور را به یکی از اهداف حملات موشکی و پهپادی ایران تبدیل کرده است. آمریکا با طولانیشدن جنگ و کاهش همکاری برخی متحدانش در خلیج فارس، بیشتر از پایگاههای اردن استفاده میکند؛ موضوعی که به اقتصاد و امنیت این کشور آسیب زده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
بسیاری از اردنیها، ترامپ را مسئول کشیدهشدن کشورشان به این جنگ میدانند. بیش از ۳۰۰ نماینده سابق پارلمان، رهبر قبایل و فعال مدنی نیز خواستار خروج نیروهای آمریکایی و لغو توافق نظامی دو کشور شدهاند. دولت اردن ضمن محکومکردن حملات ایران، میگوید در جنگ نقشی ندارد؛ اما استفاده آمریکا از پایگاههای این کشور، اردن را در موقعیتی دشوار قرار داده است.