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رئیس سازمان صداوسیما با صدور پیامی درگذشت استاد فرهیخته و روزنامهنگار پیشکسوت ابوالقاسم قاسمزاده را به خانواده آن مرحوم، مدیران، کارکنان رسانه ملی و مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی اطلاعات تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، متن پیام پیمان جبلی به این شرح است:
«انا لله وانا الیه راجعون
درگذشت اندوهبار استاد فرهیخته و روزنامهنگار پیشکسوت، زندهیاد ابوالقاسم قاسمزاده، از چهرههای نجیب، اصیل و اثرگذار عرصه فرهنگ و رسانه کشور، موجب تأسف و تأثر عمیق شد.
آن فقید گرانمایه در روزگاری طولانی از حیات پربرکت خود، در دو نهاد مهم و اثرگذار فرهنگی و رسانهای کشور، یعنی سازمان صداوسیما و مؤسسه روزنامه اطلاعات، منشأ خدمت بود و در دهه ۱۳۶۰، علاوهبر قائممقامی رئیس سازمان، چهار سال از عمر مدیریتی خویش را بهعنوان نخستین معاون برونمرزی رسانه ملی، مصروف آرمانهای فرامرزی جمهوری اسلامی ایران کرد.
اینجانب با قلبی اندوهگین، این مصیبت را به خانواده مکرم آن مرحوم، مدیران، کارکنان رسانه ملی و مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی اطلاعات و همه دوستداران، شاگردان آن فقید سعید تسلیت عرض میکنم.
از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، مغفرت الهی و همنشینی با صالحان و برای بازماندگان گرامیاش، صبر، سلامت و اجر جزیل مسئلت دارم.
پیمان جبلی
رئیس سازمان صداوسیما