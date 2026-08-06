



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دانشکده علوم توانبخشی و فاز دو مرکز درمانی بوستان با حضور ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شیراز افتتاح شد .

صبح امروز هم در راستای بهبود خدمات سلامت و ارتقای زیرساخت‌های درمانی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با حضور در شهرستان کوه چنار از بیمارستان شهید رضازاده بازدید و وضعیت خدمات‌رسانی این مرکز را بررسی کرد.