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دانشکده علوم توانبخشی و فاز دو مرکز درمانی بوستان با حضور ظفرقندی وزیر بهداشت در شیراز افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دانشکده علوم توانبخشی و فاز دو مرکز درمانی بوستان با حضور ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شیراز افتتاح شد .
صبح امروز هم در راستای بهبود خدمات سلامت و ارتقای زیرساختهای درمانی در مناطق کمتر توسعهیافته، دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با حضور در شهرستان کوه چنار از بیمارستان شهید رضازاده بازدید و وضعیت خدماترسانی این مرکز را بررسی کرد.