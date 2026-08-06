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مدیرکل حفظ، احیا و مرمت بناها، بافتها و محوطههای تاریخی کشور از آغاز عملیات فشرده و ۱۰ روزه پیمایش باستانشناسی در مسیر ۳۲ کیلومتری جاده خیرآباد به دهدشت خبر داد و اعلام کرد: سرنوشت این شریان مواصلاتی و ضرورت اصلاح بخشهای دارای تعارض با عرصههای تاریخی، پس از ارزیابیهای میدانی تیمهای تخصصی و بررسی گزارشهای فنی در شورای عالی میراث فرهنگی تعیین تکلیف میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما برگزاری نشست تخصصی بررسی طرح جاده خیرآباد به دهدشت با حضور مقامات کشوری و استانی، نقطه عطفی در تعاملات میان دستگاههای عمرانی و متولیان میراث فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب میشود.
در این جلسه که با هدف برونرفت از بنبستهای اجرایی طرح و همافزایی برای صیانت از آثار تاریخی برگزار شد، چالشهای تداخل زیرساختهای مواصلاتی با لایههای باستانی منطقه بهطور دقیق مورد کالبدشکافی قرار گرفت و راهکارهای فنی برای عبور از این بحران اتخاذ گردید.
در این نشست، محسن طوسی، مدیرکل حفظ، احیا و مرمت بناها، بافتها و محوطههای تاریخی، معصومه مصلی، رئیس پژوهشکده باستانشناسی کشور، حسین عزیزی خرانقی، معاون پژوهشکده باستانشناسی، احمد آزادی، عضو هیئت علمی پژوهشکده باستانشناسی کشور، عیسی شهامت، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، صمصام آقایی نماینده اداره مدیر ساخت و توسعه حمل و نقل استان کهگیلویه و بویراحمد، سیدمجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، علیاصغر آتشفراز، معاون میراث فرهنگی استان و مسعود شفیعی رئیس موزه کهگیلویه و بویراحمد و مهدی عدالتمند، رئیس بافت تاریخی شهر دهدشت حضور داشتند.
رویکرد پیمایشی مدیرکل حفظ و احیای بناهای تاریخی کشور
محسن طوسی، مدیرکل حفظ، احیا و مرمت بناها، بافتها و محوطههای تاریخی کشور، با تأکید بر حساسیتهای موجود در بافتهای تاریخی کهگیلویه و بویراحمد، بر ضرورت انجام پیمایشهای علمی فشرده در مسیر پروژه خیرآباد - دهدشت پافشاری کرد و اظهار کرد: انجام یک پیمایش ضربالاجل ۱۰ روزه در کل مسیر ۳۲ کیلومتری برای تفکیک دقیق عرصههای تاریخی از محدودههای توسعه عمرانی امری اجتنابناپذیر است تا تصمیم نهایی و کارشناسیشده در شورای فنی اتخاذ شود.
وی تصریح کرد:این اقدام نه تنها مانع از تخریب احتمالی آثار باستانی میشود، بلکه با شفافسازی مسیر اجرایی، پیمانکار را از تردیدهای عملیاتی خارج میکند تا پروژههای توسعهای با کمترین تنش و آسیب به هویت تاریخی منطقه پیش برود.
الزامات قانونی و ضرورت کاوشهای نجاتبخشی
معصومه مصلی، رئیس پژوهشکده باستانشناسی کشور، با اشاره به ماده قانونی استعلام پیش از عملیات عمرانی که بر عهده تمامی دستگاههای اجرایی است، بر صراحت قانون تأکید و بیان کرد: قوانین میراث فرهنگی برای جلوگیری از اتلاف بودجههای عمومی و حفظ شناسنامه تاریخی کشور صراحت دارد که باید پیش از آغاز هرگونه خاکبرداری در پروژههای کلان، استعلام لازم اخذ شود تا با چالشهای حقوقی و توقفهای پروژهای مواجه نشویم.
این مقام پژوهشی در خصوص وضعیت قطعه بحرانی مسیر افزود:در صورت همکاری و تأمین تجهیزات، تیمهای باستانشناسی ظرف ۲ هفته پیمایش را انجام میدهند و در مورد آن یک کیلومتر بحرانی که تعارض محرز با لایههای باستانی دارد، بحث نجاتبخشی و اصلاح پروفیل یا احداث زیرگذر و روگذر فنی، راهکار نهایی برای صیانت از تاریخ منطقه در کنار تداوم پروژه خواهد بود.
نقش راهبردی گردشگری در محور خیرآباد - دهدشت
سیدمجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کهگیلویه و بویراحمد، جاده خیرآباد - دهدشت را نه فقط یک مسیر مواصلاتی، بلکه بستری برای تقویت هویت گردشگری دانست و تصریح کرد: حفاظت از آثار تاریخی و توسعه شبکه ارتباطی نه دو مقوله جداگانه، بلکه مکمل یکدیگر هستند و باید در یک برنامه منسجم و کارشناسی دیده شوند تا بافت تاریخی دهدشت و سایتهای پیرامونی به عنوان سرمایههای ملی، از اجرای این طرح بهرهمند شوند.
وی افزود: میراث فرهنگی آمادگی دارد با بهرهگیری از توان کارشناسی استان و مرکز، هرگونه مانع قانونی را در چارچوب ضوابط شورای فنی میراث فرهنگی رفع نماید تا شاهد تضاد میان توسعه و فرهنگ نباشیم.
مدیریت هماهنگ و پرهیز از اقدامات موازی
عیسی شهامت، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید بر لزوم مدیریت منابع و جلوگیری از هدررفت بودجههای عمرانی، خواستار بهرهگیری از مطالعات پایه موجود شد و تأکید کرد: استفاده از مطالعات پیشین که برای پروژههای دیگر نظیر خط انتقال آب صورت گرفته، میتواند مسیر بررسیهای باستانشناسی را کوتاه کرده و به پیشبرد سریعتر پروژه کمک کند و هماهنگی میانبخشی باید به قدری تقویت شود که هیچ عملیات عمرانی به دلیل ناهماهنگی متوقف نماند.
وی عنوان کرد: استانداری کهگیلویه و بویراحمد به عنوان متولی توسعه عمرانی، همزمان با پیشبرد پروژههای زیرساختی، پیگیری دقیق ضوابط میراثی را به عنوان یک وظیفه حاکمیتی در دستور کار قرار داده است.
آمادگی اداره راه برای انطباق فنی
صمصام آقایی، نماینده اداره ساخت و توسعه حمل و نقل استان کهگیلویه و بویراحمد، با ارائه گزارشی از وضعیت فنی پروژه و حریمهای قانونی، اعلام کرد: ۹۵ درصد مسیر در حریم ۴۵ متری راه موجود واقع شده و این اداره آمادگی کامل دارد برای اعمال اصلاحات فنی در نقاط حساس و رعایت ضوابط میراث فرهنگی جهت بازگشایی جبهههای کاری پیمانکار اقدام نماید.
وی افزود: اصلاح مسیر در نقاط دارای تعارض با آثار تاریخی، بخشی از برنامههای فنی این اداره است تا بتوانیم در سایه تعامل با دستگاههای تخصصی، ضمن پیشبرد عملیات راهسازی، ضوابط حفاظتی میراث فرهنگی را به دقت اجرا کنیم.
نتیجه نهایی و تعیین تکلیف اجرایی
در پایان این نشست مقرر شد یک تیم تخصصی برای پیمایش سریع و گمانهزنی در مسیر مستقر شود. برای محدوده یککیلومتری دارای تعارض، مقرر شد پس از بررسیهای میدانی و نقشهبرداریهای دقیق، در صورت عدم امکان تغییر مسیر، راهکارهای مهندسی نظیر احداث سازههای تقاطعی یا کاوش اضطراری و ردیفهای اعتباری پروژههای راهسازی تعیین تکلیف شود تا مانعی برای پیمانکار ایجاد نشود.