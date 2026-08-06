به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا علی بخشی افزود: در این مدت، تعداد سرقت در مقایسه با سال گذشته ثابت بوده اما کشفیات سرقت ها ۴۵ درصد و دستگیری سارقان ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وی با عنوان اینکه در چهار ماه نخست امسال ۱۱۷۵ خرده فروش و معتاد متجاهر در شهرستان جمع آوری شده اند؛ اضافه کرد: برخورد با ارازل و اوباش نیز ۳۵ درصد افزایش داشته است.