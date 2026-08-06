پخش زنده
امروز: -
فرماندهی انتظامی شهرستان ورامین گفت: در چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کشف سلاح غیر مجاز در این شهرستان ۵۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا علی بخشی افزود: در این مدت، تعداد سرقت در مقایسه با سال گذشته ثابت بوده اما کشفیات سرقت ها ۴۵ درصد و دستگیری سارقان ۴۰ درصد افزایش یافته است.
وی با عنوان اینکه در چهار ماه نخست امسال ۱۱۷۵ خرده فروش و معتاد متجاهر در شهرستان جمع آوری شده اند؛ اضافه کرد: برخورد با ارازل و اوباش نیز ۳۵ درصد افزایش داشته است.