رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری ۲ هزار و ۹۶۱ سارق و ۱۲۴ مالخر ، انهدام ۴۸ باند سرقت و کشف ۶ هزار و ۶۳۰ فقره پرونده سرقت در چهار ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد:پلیس آگاهی آذربایجان شرقی با اجرای پنج مرحله طرح تخصصی مقابله با سرقت اقدامات گسترده‌ای را برای شناسایی و دستگیری سارقان و کشف اموال مسروقه به اجرا گذاشت.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات ۲ هزار و ۹۶۱ سارق و ۱۲۴ مالخر دستگیر و ۴۸ باند سرقت متلاشی شدند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در این مدت ۶ هزار و ۶۳۰ فقره پرونده سرقت کشف شد گفت: حدود ۵۲ درصد از پرونده‌های کشف‌ شده مربوط به سرقت طلاجات بوده است.

سرهنگ سلطانی ادامه داد: ۳ هزار و ۲۶۲ فقره اموال سرقتی به مالباختگان مسترد شد و بیش از ۲ کیلوگرم طلای سرقتی از منازل و اماکن خصوصی پس از کشف به صاحبان آن بازگردانده شد.

وی از کشف ۳۳۷ فقره سرقت از منازل خبر داد و گفت: در چهار ماهه نخست امسال ۹۹۴ دستگاه خودروی سرقتی و ۲۹۲ دستگاه موتورسیکلت کشف و به مالکان آنها تحویل شد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر تداوم اجرای طرح‌های هدفمند مقابله با سرقت خاطرنشان کرد: پلیس با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی خود برخورد قاطع با سارقان و شبکه‌های سرقت را با جدیت ادامه خواهد داد و از شهروندان نیز انتظار می‌رود با رعایت توصیه‌های انتظامی نقش موثری در پیشگیری از وقوع سرقت ایفا کنند.