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زائران بازگشته از کربلا، خودسازی را مهمترین دستاورد سفر اربعین میدانند و معتقدند این همایش عظیم، با نمایش اتحاد مسلمانان، زمینهساز حکومت جهانی اسلام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ خیل عظیم زائرانی که از یکی از بزرگترین تجمعات مسلمانان در کربلای معلی بازمیگردند، خودسازی را مهمترین رهاورد سفر متفاوت خود میدانند.
برخی از زائران میگویند دیدن خدمت بیمنت و صادقانه در مواکب، حس مسئولیتپذیری و همبستگی اجتماعی را در آنان تقویت کرده است.
یک زائر نوجوان نیز گفت: دیدن حجم بالای زائرانی که در بینالحرمین، اولین دعایشان ظهور منجی بود، مرا متحول کرد و تصمیم دارم با تغییر در روحیه فردی و اجتماعیام، زمینهساز ظهور باشم.
همایش بزرگ اربعین با به نمایش گذاشتن اتحاد مسلمانان به پایان رسید، اما ثمره این اتحاد برای مسلمانان، پیروزی، سربلندی و رسیدن به حکومت جهانی اسلام خواهد بود.