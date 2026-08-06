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مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام بنیفاطمه با حضور مسئولان شهرستان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مردم شهیدپرور مهریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان تأکید شد.
همچنین در این آیین، حاضران با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره شهید بنیفاطمه را گرامی داشتند و بر ادامه راه شهیدان در مسیر عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی تأکید کردند.
شهید بنیفاطمه در هفدهم شهریور ۱۳۶۷ در محور برازجان ـ بوشهر بر اثر سانحه رانندگی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در گلزار شهدای بغدادآباد علیای مهریز آرام گرفته است.