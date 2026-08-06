­وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توسعه همکاری‌های صنعتی و تجاری، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسریع پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا و تدوین نقشه راه جامع همکاری‌های دو کشور تأکید کرد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ سید محمد اتابک در دیدار با الکسی اورچوک معاون نخست وزیر روسیه با اشاره به روند رو به رشد مبادلات تجاری ایران و روسیه طی سه سال گذشته، گفت: با وجود افزایش قابل توجه حجم تجارت میان دو کشور، ظرفیت‌های گسترده همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و سرمایه‌گذاری ایجاب می‌کند که سطح روابط تجاری تهران و مسکو به مراتب فراتر از وضعیت کنونی ارتقا یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه رفع موانع بانکی، حمل‌ونقل و لجستیک را از دستاورد‌های مهم همکاری‌های دو کشور برشمرد و ادمه داد: فعال شدن پیام‌رسان بانکی مشترک، گسترش روابط کارگزاری میان بانک‌های تجاری، حرکت به سمت نهایی‌سازی پیمان پولی میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه و اتصال شبکه‌های پرداخت «شتاب» و «میر»، زمینه تسهیل مبادلات تجاری با استفاده از ارز‌های ملی را فراهم کرده است.

وی همچنین بر عملیاتی شدن کامل اتصال سامانه‌های بانکی و پیام‌رسان‌های مالی دو کشور، توسعه تولید مشترک قطعات صنعتی، تجهیزات نیروگاهی، ماشین‌آلات و خودرو‌های سنگین، ایجاد گمرک واحد دیجیتال، راه‌اندازی کریدور سبز گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالاها، تسریع پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا، توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی و سایر موارد تأکید کرد.

اتابک، آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران را برای تدوین و به‌روزرسانی نقشه راه جامع همکاری‌های صنعتی و تجاری دو کشور و تشکیل کارگروه مشترک صنعتی، معدنی و تجاری اعلام و ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامه‌ها، فصل جدیدی از همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و سرمایه‌گذاری رقم بخورد.

در ادامه این دیدار، الکسی اورچوک معاون نخست وزیر روسیه نیز ضمن تسلیت شهادت مقامات، دانشمندان و جمعی از مردم ایران در جنگ تحمیلی سوم، بر توسعه ظرفیت‌های تجاری و صنعتی بین دو کشور تاکید کرد.