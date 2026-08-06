جمعی از اهالی تویسرکان، سه ایستگاه صلواتی پذیرایی و اسکان در خارج از محدوده این شهرستان در مسیر برگشت زائران کربلا برپا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در ایستگاه صلواتی صاحب زمان ۷۰ نفر فعال‌اند که تمامی هزینه آن از محل درآمد کشاورزی آقای زنگنه تامین می شود

ایستگاه صلواتی موسسه خیریه سفیران بهشت حیقوق نبی شامل بخش‌هایی همچون، مشاوره خانواده، غرفه کودک، درمانگاه، محل اسکان آقایان و خانم‌ها تا غذاخوری، چایخانه است.

گوشه‌ای از همیاری خیرین و خدمات مجموع خادمین شهرستان در سه راهی کنگاور اسدآباد تهیه طبخ و توزیع ۱۵ هزار غذای گرم در روز تا ۲۰ هزار میان وعده جدای از توزیع شربت و چای است.

خادمین، هر نوبت ۹۰ کیلومتر مسیر رفت و برگشت از تویسرکان تا ایستگاه‌های صلواتی را طی می‌کنند.