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رئیس ستاد مرکزی اربعین از بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر حسینی به کشور خبر داد و گفت: ۳۶۰ هزار نفر همچنان در عتبات عالیات حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علی اکبر پورجمشیدیان» رئیس ستاد مرکزی اربعین در نشست جمعبندی اربعین حسینی، از بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر حسینی به کشور خبر داد.
وی گفت: ۳۶۰ هزار نفر همچنان در عتبات عالیات حضور دارند.
پورجمشیدیان افزود: خوشبختانه از نظر ایمنی و سلامت، شرایط بسیار مطلوبی داشتیم و آمار مصدومین و تلفات نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
رئیس ستاد مرکزی اربعین ضمن قدردانی از همکاری و همراهی همه دستاندرکاران برگزاری مراسم اربعین ۱۴۰۵، از ملت بزرگ عراق، دولت عراق و همه کمیتههای برگزاری مراسم از استانهای مرزی خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی که نقش اصلی را در تردد، پذیرایی و مهماننوازی از زائران داشتند، قدردانی کرد.
وی در ادامه با اشاره به نقش بیبدیل مردم شهر مهران در میزبانی از بیشترین جمعیت زائران، از همراهی رسانهها بهویژه رسانه ملی در اطلاعرسانی و پوشش توصیههای ستاد مرکزی اربعین، قدردانی کرد.