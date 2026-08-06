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فرماندار ساری گفت: ۳۲۴ طرح نیمهتمام شهرستان با حمایت دولت چهاردهم در حال اجراست و بخش مهمی از طرحهای عمرانی و ترافیکی مرکز استان تا هفته دولت و پایان شهریور به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار ساری در آستانه روز خبرنگار با حضور در تحریریه خبر صداوسیمای مازندران، از تلاش خبرنگاران و عوامل حوزه خبر قدردانی کرد و بر نقش رسانهها در آگاهیبخشی، تبیین خدمات و تقویت همدلی اجتماعی تأکید کرد.
بهروز اسکندرنیا گفت: پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، ۳۲۴ طرح نیمهتمام شهرستان ساری در دستور کار قرار گرفت که بخشی از آنها در حوزه رفع گرههای ترافیکی، توسعه راهها و تکمیل زیرساختهای شهری است.
وی با اشاره به طرحهای عمرانی مرکز استان افزود: آزادراه ساری ـ قائمشهر، کنارگذر عالیواک، اصلاح هندسی دوربرگردانها و رفع ۴۰ نقطه حادثهخیز از مهمترین طرحهایی است که بخشی از آنها در هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار ساری با تأکید بر جایگاه این شهرستان بهعنوان قطب کشاورزی شمال کشور گفت: حمایت از کشاورزان، تأمین نهادهها، خرید تضمینی محصولات و جلوگیری از واردات بیرویه برنج از سیاستهای دولت برای حمایت از بخش کشاورزی است.
اسکندرنیا با اشاره به طرحهای حوزه آب افزود: اجرای سد زارمرود، لایروبی آببندانها، بهسازی شبکههای آبیاری و لاینینگ انهار کشاورزی با هدف تقویت منابع آبی و پشتیبانی از تولید در دستور کار قرار دارد.
وی از تکمیل محور پل تا پل ساری خبر داد و گفت: این مسیر سه کیلومتری با اعتباری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در مراحل پایانی قرار دارد و تا پایان شهریور زیر بار ترافیک خواهد رفت.
فرماندار ساری درباره کنارگذر عالیواک نیز افزود: این طرح ۱۶ کیلومتری پس از اخذ مجوزهای قانونی و تأمین اعتبار، در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.
اسکندرنیا با تأکید بر ضرورت رعایت قانون و نقش رسانهها در توسعه استان گفت: رسانهها باید با نقد منصفانه و آگاهیبخشی، در مسیر پیشرفت و حل مشکلات همراه مردم و مسئولان باشند.
وی همچنین از تدوین ضوابط جدید شهرسازی، انتقال برخی کاربریهای خدماتی و تجاری به جاده دریا، صدور مجوز بلندمرتبهسازی در محدودههای پیشبینیشده و اجرای طرحهای بازآفرینی شهری از جمله اتصال خیابان قارن به ابنشهرآشوب خبر داد.