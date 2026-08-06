به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت:در سال زراعی جاری در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۱۲۰ هزار هکتار گندم کشت شده است که شامل ۵۷۰۰ هکتار گندم آبی و حدود ۱۵ هزار هکتار گندم دیم است.

محمود فتحی افزود: در شهرستان کبودراهنگ ۱۳ مرکز کار خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را انجام می دهند که تا امروز بیش از ۶۵ هزارتن گندم مازاد برنیاز کشاورزان خریداری شده است.

کار خرید گندم مازاد بر نیاز توسط مراکز خرید تا اواخر شهریور ماه ادامه دارد.

پرداخت بموقع بهای گندم تحویلی درخواست گندمکاران است.