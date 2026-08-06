استاندار لرستان گفت:طرح میدان یار،نمایش اقتدار، شجاعت و وفاداری مردم لرستان به ولایت و نظام اسلامی در صحنه ی میدان و خیابان است.





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سید سعید شاهرخی گفت:طرح ویژه ی میدان یار در سراسر کشور برای نمایش جلوه‌های ایثار، شجاعت، وفاداری و قدرت مردمی که در خیابان‌ها ایستادگی کردند در سطح شهرستان‌ها، استان‌ها و سطح ملی برگزار می‌شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه مردم ولایی و انقلابی استان در طرح میدان یار به تناسب روحیات وفاداری، شجاعت و غیرت خود در سطح کشور خوش می‌درخشند، افزود: : این طرح بستر مناسبی برای نمایش اقتدار، شجاعت و وفاداری مردم لرستان به نظام و انقلاب در صحنه میدان و خیابان را فراهم می‌کند.

شاهرخی گفت:استان لرستان در جریان تهاجم آمریکایی صهیونسیتی از جمله استان‌هایی بود که نقش محوری در برابر دشمن در بخش‌های مختلف در دفاع از کیان کشور عزیزمان ایفا کرد.

وی بیان کرد: در کنار نیروهای مسلح میدان، مردم در بیش از ۱۶۰ شبانه روز ایستادگی در خیابان به رسالت خود در برابر دشمن، عمل کردند و حضور آنها تداوم حرکت رزمندگان در خیابان و نمایش جلوه‌های ویژه ایستادگی در برابر دشمن بوده‌ است.

شاهرخی گفت: مجموعه نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، قضایی و دولت در استان لرستان در جریان جنگ رمضان در کنار رشادت‌های نیروهای سپاه پاسداران به ویژه فرمانده رشید سپاه استان، تلاش‌های ویژه‌ای برای مقابله با دشمن و رفع نیازهای مردم داشته اند.

وی افزود: جنگ رمضان در تاریخ این کشور، با دردهایی همچون شهادت قائد امت، فرماندهان رشید کشور، دانشمندان هسته‌ای و شهادت رزمندگان و مردم بیگناه؛ ثبت خواهد شد و حضور مردم در خیابان‌ها در کنار رزم بی‌سابقه نیروهای نظامی ما، جهان را متحیر و دشمن را مجبور به هزینه‌های زیادی کرده‌ است.

فرمانده سپاه حضرت اباالفضل (ع) استان لرستان هم پشتوانه مردمی و حضور مردم در خیابان‌ها را از مهمترین عوامل شکست دشمن در جنگ رمضان عنوان کردو گفت:خیابان‌ها در دفاع از ایران و انقلاب اسلامی توسط مردم، تسخیر شد و مردم ولایی لرستان در تمسک به اسلام و اهل‌بیت علیهم السلام یکی از استان‌های شاخص کشور در میدان داری مردم در خیابان‌ها بودند.



سردار نعمت الله باقری با بیان اینکه ثبت‌نام ۳۰ میلیون نفر در سراسر کشور در سایت جانفدا در کنار رژه ی باشکوه جانفدایان در لرستان، از جلوه‌های اقتدار مردم لرستان در خیابان بود، افزود:رژه جانفدایان لرستانی در خرم‌آباد در طول ۴۷سال اخیر، بی‌سابقه بود.



