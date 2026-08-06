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امیر حسین اسمعلی نایب قهرمان مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان با استقبال مردم و مسئولان وارد تبریز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،امیرحسین اسمعلی دانشآموز پایه یازدهم دبیرستان ماندگار فردوسی ناحیه دو تبریز و نایب قهرمان مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان با استقبال مردم و مسئولان وارد تبریز شد.
وی در مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان که به میزبانی شهر باکو برگزار شد با نمایشی درخشان به دیدار نهایی راه یافت و با کسب نشان نقره افتخاری ارزشمند برای ورزش دانشآموزی آذربایجان شرقی و کشور به ارمغان آورد.