۲۸ موکب اسکان در نقاط مختلف مشهد و محدوده پیرامونی حرم مطهر رضوی برای پذیرش و اسکان زائران جانمایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی با اشاره به آماده‌ سازی ظرفیت‌ های اسکان زائران و اجرای تمهیدات گسترده برای میزبانی شایسته از زائران و عزاداران رضوی، اظهار کرد: این ظرفیت اسکان شامل ۲۰ مدرسه در سطح شهر، پارکینگ‌ های شماره یک و سه در حرم مطهر رضوی و ساختمان مرکزی آستان قدس رضوی در چهارراه شهدا به تفکیک خواهران و برادران است.

محمد شبان با اشاره به ظرفیت اسکان داخل حرم مطهر رضوی تصریح کرد: پارکینگ شماره یک با ظرفیت ۹ هزار نفر و پارکینگ شماره سه با ظرفیت چهارهزار نفر برای اسکان شبانه زائران پیش‌ بینی شده و در کنار آن، فضا‌های خارج از حرم نیز برای ارائه خدمات اسکان، مهیا شده است.

وی ادامه داد: از جمله فضا‌های اسکان خارج از حرم می‌ توان به ساختمان موقوفه آصف، ساختمان سازمان مرکزی آستان قدس رضوی به تفکیک خواهران و برادران و۲۱ ایستگاه اسکان درون‌ شهری اشاره کرد که با هدف توزیع مناسب جمعیت زائران و افزایش رفاه آنان در نظر گرفته شده‌ اند.

ساماندهی زائران با ثبت سیستمی

معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی با بیان اینکه پذیرش و ساماندهی زائران به‌صورت منظم انجام می‌ شود، گفت: ثبت سیستمی و صدور کارت گردن‌ آویز برای زائران پیش‌ بینی شده است تا روند اسکان، شناسایی و ارائه خدمات با نظم و سهولت بیشتری، انجام گیرد.

به گفته این مقام مسئول، برای تامین آسایش زائران و تامین هوای مطبوع در محل اسکان زائران در پارکینگ‌ های حرم مطهر، ۱۰۰ دستگاه کولر نیز پیش‌ بینی شده است تا شرایط مناسب‌ تری برای استراحت زائران، فراهم شود.

ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی و درمانی به زائران

شبان اظهار کرد: در محل‌ های اسکان، پایگاه‌ های بهداشت، درمان و فوریت‌ های پزشکی با تفکیک خدمات خواهران و برادران مستقر خواهند شد تا در صورت نیاز، خدمات اولیه درمانی به‌ صورت فوری، ارائه شود.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی آبسردکن‌ها و تانکر‌های آب سرد، امکانات شست‌وشوی لباس، امانات نقدی و اشیای ارزشمند و نیز ایستگاه‌های شارژ تلفن همراه، گفت: این خدمات با هدف رفع نیاز‌های ضروری زائران و کاهش دغدغه‌های آنان، تدارک دیده شده است.

تداوم خدمات‌رسانی در محل‌های اسکان

معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی با اشاره به اجرای طرح تکریم مهمان در محل‌های اسکان زائران گفت: گروه‌های خدماتی به‌صورت مستمر در محل‌های اسکان حضور خواهند داشت و وضعیت خدمات‌رسانی به زائران را، بررسی می‌کنند.

به گفته شبان، در محل‌های اسکان، سرویس‌های بهداشتی سیار، حمام سیار، فضا‌های مناسب برای استقرار و استراحت زائران، چایخانه، خیاطی و نانوایی نیز اختصاص یافته است تا زائران در فضای مناسب‌تری از این خدمات، بهره‌مند شوند.

وی افزود: همچنین مفروش کردن فضاها، توزیع پلاستیک، فضاسازی و گل‌آرایی محیط و پذیرایی از زائران از دیگر برنامه‌های تدارک‌دیده‌شده در این ایام است.

شبان با تأکید بر بسیج همه ظرفیت‌های خدمتی حرم مطهر رضوی برای ایام پایانی ماه صفر خاطرنشان کرد: همه این اقدامات با هدف میزبانی شایسته از زائران حضرت رضا (ع)، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور معنوی و آرامش‌بخش زائران انجام شده است.