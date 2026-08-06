روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: ۲ نفر از سرکردگان یک تیم تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان، توسط رزمندگان اسلام به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ یک تیم تروریستی که قصد داشت در جنوب استان سیستان و بلوچستان اقدام به عملیات تروریستی کند با رصد اطلاعاتی و تلاش رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و پاسداران گمنام امام زمان سازمان اطلاعات سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان پیش از اجرای عملیات تروریستی متلاشی شد.

این تیم با داشتن سلاح و مهمات به قصد انجام عملیات تروریستی از کشور‌های همسایه وارد کشور شده که در کمین رزمندگان سپاه قرار گرفته و در درگیری مسلحانه تعداد ۲ نفر از سرکردگان این تیم تروریستی به هلاکت رسیدند.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به گروهک‌های تروریستی و وابستگان آنان هشدار می‌دهد که اقدامات آنان تحت رصد و اشراف قرار داشته و قاطعانه با آنان برخورد خواهد شد.