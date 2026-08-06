به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، یکی از دغدغه‌های مسولان فعال سازی واحد‌های تولیدی تعطیل شده است

واحد تولید رب گوجه نهاوند که حدود ۱۷ سال از تعطیلی آن می گذرد این روز‌ها با حضور سرمایه گذار بخش خصوصی در حال فعال شدن است.

فرماندار نهاوند در بررسی مشکلات این واحد بزرگ تعطیل شده گفت: با فعال سازی این واحد روزانه ظرفیت دریافت ۵۰۰ تن گوجه خام وتولید اتن به ۱۵۰ تن انواع رب گوجه صنعتی در ابعاد و وزن های مختلف توان اشتغال تا ۲۵۰ نفر مستقیم وغیر مستقیم را هم دارد.

مجتبی بیرانوند افزود: هفته آینده پرونده این واحد تولیدی در ستاد تسهیل ورفع موانع تولید مورد بررسی قرار میگیرد.

نهاوند ظرفیت تولید سالانه تا ۳۰ هزار تن انواع صیفی جات از جمله گوجه فرنگی را دارد که فعال شدن این گونه واحد‌ها نقش مهمی در جلوگیری از خام فروشی محصولات کشاورزی را دارد.