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در جلسه بررسی وضعیت طرحهای عمرانی حوزه راه شهرستان قروه، موانع و نواقص موجود در روند اجرای این طرحها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، شیخیزاده نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در جلسه رسیدگی به وضعیت پروژههای عمرانی حوزه راه شهرستان قروه، علاوه بر بررسی موانع و نواقص موجود در روند اجرای این طرح ها، بر ضرورت تحقق حقوق اجتماعی معادن برای اجرای طرحهای حوزه راه و تأمین اعتبار ویژه برای آسفالت راه روستایی دیرکلو نیز تأکید کرد.