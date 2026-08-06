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فرمانده سپاه الغدیر یزد: حضور پرشور، حماسی و بینظیر شما در مراسم پیادهروی اربعین حسینی امسال، بار دیگر جلوهای از اقتدار، بصیرت و عشق عمیق مردم دارالعباده به مکتب سرخ اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، متن پیام تقدیر و تشکر فرمانده سپاه الغدیر استان یزد به مناسب حماسه پرشور اربعین بدین شرح است:
این شور حسینی که با شعور انقلابی عجین شده است، پیامی رسا به بدخواهان نظام و اسلام داشت که این ملت هیچگاه از آرمانهای خویش دست نخواهد شست. در این مسیر معنوی، گامهای شما نه تنها برای زنده نگه داشتن یاد سالار شهیدان، که مشتی گرهکرده بر پیکره استکبار و جنایتکاران بود.
اینجانب به عنوان خادم شما در سپاه الغدیر استان یزد، از تمامی عزاداران، خادمان مواکب، نیروهای امنیتی و انتظامی و تمامی کسانی که در خلق این شکوه حسینی و تداوم مسیر خونخواهی شهدای اسلام نقشآفرینی کردند، صمیمانه سپاسگزاری مینمایم.
امید است خداوند متعال این توفیق بزرگ را از همه ما بپذیرد و توفیق انتقام سخت از دشمنان اسلام را در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای نصیب امت اسلامی گرداند.