اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و سرکنسولگری عراق با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری، بر تشکیل «انجمن مشترک بازرگانان ایران و عراق»، برگزاری نشست‌های منظم فعالان اقتصادی دو کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی شرق ایران برای توسعه مبادلات منطقه‌ای در مشهد توافق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران : این توافق در دیدار محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با حامد الجبوری، سرکنسول عراق در مشهد، حاصل شد؛ نشستی که محور اصلی آن بررسی راهکارهای توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل، لجستیک و تقویت تعاملات بخش خصوصی ایران و عراق بود.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به روابط دیرینه ایران و عراق، توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور را ضرورتی راهبردی دانست و اظهار کرد: ایجاد سازوکاری دائمی برای گفت‌وگوی بخش خصوصی می‌تواند روند رفع موانع تجاری، افزایش سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه همکاری‌های اقتصادی را تسریع کند.

توکلی‌زاده با پیشنهاد برگزاری نشست‌های ماهانه میان فعالان اقتصادی ایران و عراق، گفت: استمرار این نشست‌ها ضمن ایجاد ارتباط مستقیم میان بازرگانان، امکان پیگیری منظم مسائل تجاری و دستیابی به راهکارهای عملیاتی را فراهم خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ترانزیتی خراسان رضوی، مرزهای سرخس و دوغارون را از مهم‌ترین مسیرهای اتصال عراق به بازارهای آسیای میانه و افغانستان برشمرد و افزود: این ظرفیت می‌تواند جایگاه استان را در زنجیره تجارت منطقه‌ای بیش از پیش تقویت کند. رئیس اتاق مشهد، گردشگری سلامت، توسعه حمل‌ونقل ترکیبی، کاهش هزینه‌های لجستیکی و طراحی مسیرهای جدید تجاری را از دیگر محورهای همکاری مشترک عنوان کرد و از آمادگی این اتاق برای ارائه پیشنهادهای کارشناسی در حوزه توسعه صادرات و ترانزیت کالا خبر داد.

در ادامه این دیدار، سرکنسول عراق در مشهد با تأکید بر حمایت دولت عراق از گسترش روابط اقتصادی با ایران، گفت: بغداد از توافق‌های اقتصادی میان فعالان بخش خصوصی دو کشور حمایت می‌کند و توسعه همکاری با خراسان رضوی را یکی از اولویت‌های روابط اقتصادی با ایران می‌داند.

الجبوری با اشاره به ظرفیت مرزهای شرقی ایران برای توسعه تجارت منطقه‌ای، بر حضور گسترده‌تر شرکت‌ها و فعالان اقتصادی خراسان رضوی در نمایشگاه‌ها و رویدادهای اقتصادی عراق تأکید کرد و از ارائه بسته‌ای شامل فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشوق‌های قانونی عراق به اتاق بازرگانی مشهد خبر داد.

وی تشکیل انجمن مشترک بازرگانان ایران و عراق را گامی مؤثر در نهادینه‌سازی همکاری‌های بخش خصوصی دو کشور دانست و افزود: این انجمن با برگزاری نشست‌های منظم، زمینه شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، رفع موانع تجاری و افزایش حجم مبادلات اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

در این نشست همچنین نماینده وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور با اشاره به پیگیری موضوع تشکیل این انجمن در سطح استانداری، بر آغاز فعالیت آن با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی مشهد تأکید کرد.

در پایان این دیدار، طرفین بر تشکیل «انجمن مشترک بازرگانان ایران و عراق» با محوریت اتاق بازرگانی مشهد توافق کردند و مقرر شد نمایندگان دو طرف برای آغاز فعالیت این انجمن معرفی شوند. همچنین استفاده از ظرفیت «میز عراق» در اتاق خراسان رضوی، برگزاری منظم نشست‌های تخصصی و پیگیری مصوبات، به عنوان نقشه راه توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور در دستور کار قرار گرفت.