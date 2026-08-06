به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهرستان نیشابور گفت: با توجه به نقص فنی و کاهش آبدهی چاه شماره ٢٧ و ۵١، برای رفع مشکل بخشی از آب شرب در شهر نیشابور با تلاش واحد بهره برداری این شرکت، عملیات مهندسی مجدد و بهسازی با تعویض الکتروپمپ شناور با اعتباری بالغ بر ١٣ میلیارد ریال به پایان رسید.

سعید همت آبادی افزود: با توجه به مشکلات کمبود آب شرب، مدیریت توزیع فشار شبکه آبرسانی و به منظور بهسازی، افزایش آبدهی، بهره برداری مناسب از چاه‌ها و تأمین نیاز آبی مشترکین با هدف تحقق اهداف مدیریت دارایی زیر ساختی عملیات فوق انجام شد.

وی ادامه داد: با خاتمه یافتن عملیات مهندسی مجدد و بهسازی این دو حلقه چاه در مجموع ۴۶ لیتر بر ثانیه مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی با اشاره به وضعیت تأمین آب شرب شهر نیشابور تصریح کرد: در حال حاضر، آب شرب ۱۵۹ هزار و ۵۸۸ مشترک شهری از طریق ۵۶ حلقه چاه فعال تأمین در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد.