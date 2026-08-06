

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه کمیته اجرایی فدراسیون وزنه‌برداری آسیا (AWF) در آستانه آغاز رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا، در مجموعه المپیک شهر تاشکند برگزار شد.

این نشست به ریاست محمد یوسف المناع، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری آسیا، و با حضور محمد حسن جلود، رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری (IWF)، محمد احمد الحرب، دبیرکل AWF، اعضای کمیته اجرایی، رؤسای فدراسیون‌های ملی کشور‌های آسیایی، ادهام اکراموف، وزیر ورزش ازبکستان و ایبک قاسیموف، دبیرکل کمیته ملی المپیک ازبکستان برگزار شد.

در ابتدای جلسه، محمد یوسف المناع ضمن خوشامدگویی به حاضران، بر اهمیت برگزاری هرچه بهتر مسابقات قهرمانی آسیا تأکید کرد. همچنین محمد حسن جلود با تمجید از توانمندی ازبکستان در میزبانی رویداد‌های بزرگ بین‌المللی، ابراز امیدواری کرد رقابت‌های قهرمانی آسیا نیز در بالاترین سطح فنی و اجرایی برگزار شود. در ادامه، ادهام اکراموف، وزیر ورزش ازبکستان، با استقبال از میهمانان، بر نقش این مسابقات در توسعه وزنه‌برداری آسیا و گسترش همکاری‌های ورزشی میان کشور‌های قاره تأکید کرد.

اعضای کمیته اجرایی در این نشست ضمن تصویب صورتجلسه جلسه قبلی، درباره برنامه‌ریزی و آماده‌سازی مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۷ در کره‌جنوبی، بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ژاپن و همچنین بازی‌های آسیایی سالنی و هنر‌های رزمی عربستان سعودی به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین سایر موضوعات مرتبط با فعالیت‌های فدراسیون وزنه‌برداری آسیا مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست، ادهام اکراموف، وزیر ورزش ازبکستان، و ایبک قاسیموف، دبیرکل کمیته ملی المپیک این کشور، نشان افتخار «پیشکسوت تربیت بدنی و ورزش» را به محمد یوسف المناع، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری آسیا، اهدا کردند. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا از فردا با حضور برترین وزنه‌برداران قاره در تاشکند آغاز خواهد شد.