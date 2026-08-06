دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته‌بندی طیور گفت: روزانه حدود هزار و ۵۰۰ تن مرغ گرم در استان تهران توزیع می‌شود و با توجه به شرایط عرضه و تقاضا، پیش‌بینی می‌شود قیمت مرغ نوسان چشمگیری نداشته باشد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما مهدی یوسف‌خانی، با اعلام اینکه کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد، از ثبات نسبی قیمت مرغ در بازار خبر داد و افزود: قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در حال حاضر ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان و مرغ گرم برای مصرف‌کننده ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان است.

وی افزود: هر کیلوگرم ران مرغ ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان، سینه مرغ ۵۸۰ هزار تومان و فیله مرغ نیز ۵۸۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته‌بندی طیور با اشاره به وضعیت مناسب تولید و جوجه‌ریزی گفت: هم اکنون کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد و با توجه به شرایط عرضه و تقاضا، انتظار نمی‌رود قیمت مرغ در بازار با نوسان چشمگیری روبه‌رو شود.

یوسف‌خانی با اشاره به احتمال افزایش قیمت مرغ در نیمه دوم مردادماه افزود : برآورد‌ها نشان می‌دهد از نیمه مرداد به بعد، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ممکن است به حدود ۲۵۰ هزار تومان و قیمت مرغ گرم برای مصرف‌کننده به ۳۶۰ تا ۳۸۰ هزار تومان برسد.

وی همچنین از توزیع روزانه هزار و ۵۰۰ تن مرغ گرم در استان تهران خبر داد و گفت: با توجه به شرایط جوجه‌ریزی و وجود مازاد تولید، شرکت پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از زیان مرغداران، اقدام به خرید حمایتی مرغ مازاد کرده است.

دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته‌بندی طیور افزود: خرید حمایتی مرغ مازاد تا حدی از زیان تولیدکنندگان جلوگیری کرده و به تنظیم بازار این محصول کمک می‌کند.