مسئولان تعزیرات حکومتی استان در بازدید از میدان میوه و تره‌بار ایلام، کیفیت ترازوها، گران‌فروشی و عدم درج قیمت را بررسی کردند و تأکید کردند با متخلفان بر اساس قانون برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اعضای کارگروه نظارت بر بازار استان با حضور در میدان میوه و تره‌بار شهر ایلام، وضعیت عرضه کالا و رعایت قوانین صنفی را مورد بررسی قرار دادند.

محمودی از مسئولان تعزیرات حکومتی استان گفت: در این بازدید، کیفیت ترازو‌ها و باسکول‌ها و همچنین موضوع گران‌فروشی و عدم درج قیمت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: از ۱۵ مورد بازدید، یک واحد درج قیمت نداشت و یک واحد نیز فاکتور فروش نداشت.

محمودی تأکید کرد: با فروشندگانی که قوانین را رعایت نکنند، بر اساس قانون برخورد خواهد شد.