فرنگیکار دهدشتی تنها طلایی ایران شد
حسین بیژنی، کشتیگیر دهدشتی و عضو تیم ملی ایران، در رقابتهای بینالمللی کشور ترکیه، خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حسین بیژنی، کشتیگیر شایسته اهل دهدشت و عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران، با درخشش در رقابتهای بینالمللی جام «حسن گمیجی و غضنفر بیلگه» در شهر کوجالی ترکیه، عنوان قهرمانی وزن ۵۵ کیلوگرم را از آن خود کرد و تنها مدال طلای تیم ملی کشتی فرنگی ایران را در این مسابقات به دست آورد.
رقابتهای بینالمللی کشتی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه روزهای ۹ تا ۱۱ مرداد در شهر کوجالی کشور ترکیه برگزار شد.
تیم منتخب کشتی آزاد ایران با اعزام ۱۴ کشتیگیر و کسب ۶ مدال رنگارنگ، در پایان مسابقات عنوان نایبقهرمانی را به دست آورد. همچنین تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان که با ۲۱ کشتیگیر در این رقابت ها حاضر شده بود، در جایگاه سوم تیمی این رقابتها ایستاد.
حسین بیژنی که پیش از این نیز همراه تیم استقلال قم عنوان قهرمانی لیگ برتر کشتی فرنگی کشور را کسب کرده بود، در مسیر رسیدن به مدال طلا عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت. وی ۲ نماینده از ترکیه و ۲ کشتیگیر از روسیه را شکست داد و در دیدار پایانی نیز قهرمان اروپا از کشور ترکیه را با نتیجه عالی ۹ بر ۳ مغلوب کرد تا مقتدرانه بر سکوی نخست این رقابتهای بینالمللی بایستد.
این ملیپوش دهدشتی در حالی پرچم ایران را در بالاترین سکوی کشتی فرنگی به اهتزاز درآورد که تنها نماینده کشورمان در این رشته بود که موفق به کسب مدال طلا شد.
حسین بیژنی برای اولین بار در تاریخ استان کهگیلویه و بویراحمد قهرمان جام بین المللی تختی در خرداد ماه امسال شد و عضو تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشور شد.