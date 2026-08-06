با پیگیری‌های نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی شهرستان های عجب‌شیر و مراغه در آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت ملی نصب صفحات خورشیدی در مدارس معرفی شدند.

معرفی عجب‌شیر و مراغه به عنوان پایلوت ملی نصب صفحات خورشیدی در مدارس

معرفی عجب‌شیر و مراغه به عنوان پایلوت ملی نصب صفحات خورشیدی در مدارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،در نشست شورای اداری عجب شیر اعلام شد با پیگیری‌های سید فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی دو شهرستان عجب شیر و مراغه به عنوان پایلوت کشوری نصب صفحات خورشیدی در مدارس انتخاب شدند. بر این اساس ۱۰۰ مدرسه در عجب‌شیر و ۱۸۰ مدرسه در مراغه که شرایط لازم را داشته باشند به صفحات خورشیدی مجهز می‌شوند.

پیش از آغاز عملیات اجرایی بررسی‌های کارشناسی شامل استحکام سازه، زاویه تابش خورشید و نبود موانع برای دریافت حداکثری نور انجام خواهد شد. ۵۰ درصد اعتبار این طرح از محل مشارکت آموزش و پرورش و ۵۰ درصد دیگر توسط سازمان نوسازی مدارس کشور تامین می‌شود.

در ادامه جلسه آخرین وضعیت توسعه شهرک صنعتی عجب‌شیر تشریح شد. بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده الحاق ۱۳ هکتار زمین جدید به شهرک فعلی و همچنین آغاز فرآیند احداث شهرک صنعتی شماره ۲ در دستور کار قرار دارد.

اما یکی از مهمترین محور‌های این جلسه تذکر جدی نماینده مجلس به مدیران دستگاه‌های اجرایی بود. موسوی با انتقاد از رویه برخی ادارات تاکید کرد اگر ادارات برای طرح های عمرانی کد نگرفته باشند اعتبارات ملی که به آن تخصیص می‌یابد مشخص نمی‌شود و همین امر باعث می‌شود ادارات کل استانی بودجه مصوب را به طرح های دیگر منتقل کنند.

وی از همه مدیران خواست هر چه سریعتر نسبت به اخذ کد طرح برای طرح‌های عمرانی اقدام کنند.