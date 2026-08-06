به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گفت: برداشت انگور از ۴ هزار و ۲۸۲ هکتار از تاکستان‌های این شهرستان از اوایل تیر ماه آغاز شده است و تا اواسط مهر ماه ادامه دارد.

محمد میرزایی با اشاره به اینکه کار برداشت انگور عمدتا در مناطق داریون و حومه شهرستان شیراز تمرکز دارد، بیان کرد: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۳ هزار تن انگور در این شهرستان تولید و روانه‌ی بازار شود.

او ادامه داد: از مجموع باغات انگور شهرستان شیراز، هزار و ۳۵۴ هکتار به صورت آبی و ۲ هزار و ۹۲۸ هکتار به صورت کشت دیم است و میانگین عملکرد در باغات آبی حدود ۷ تن در هکتار و در باغ‌های دیم ۱.۲ تن در هکتار است.

میرزایی در تشریح وضعیت ارقام کشت شده، افزود: در باغات آبی، ارقام شاخصی، چون ریش‌بابا (۵۰۴ هکتار)، سمرقندی (۳۰۰ هکتار)، رجبی (۲۴۰ هکتار)، رطبی (۱۸۰ هکتار)، فلیم سیدلس (۸۰ هکتار) و رشه (۵۰ هکتار) و در اراضی دیم، ارقام ریش‌بابا (۱۳۷۰ هکتار)، عسکری (۱۱۰۰ هکتار) و یاقوتی (۴۵۸ هکتار) عمده تولیدات را تشکیل می‌دهند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز بیان کرد: ترتیب رسیدگی و برداشت ارقام بر اساس زودرسی شامل یاقوتی، عسکری، فلیم سیدلس، رطبی، سمرقندی و در نهایت ریش‌بابا است.

او اضافه کرد: این مدیریت با هدف ارتقای بهره‌وری و کاهش خام‌فروشی، برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای را برای توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصول انگور از جمله تولید کشمش، مویز، شیره، آبغوره و سرکه تدوین کرده است تا زنجیره ارزش این محصول در شهرستان تقویت و تکمیل شود.

میرزایی در پایان گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور میدانی در مناطق تولیدی، ضمن نظارت بر فرایند برداشت، توصیه‌های فنی لازم را برای ارتقای کیفیت محصول و بهره‌وری بهینه به بهره‌برداران ارائه می‌دهند.