​ابوالقاسم قاسم زاده، روزنامه‌نگار پیشکسوت و مدیر اسبق صدا و سیما، درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابوالقاسم قاسم زاده، روزنامه‌نگار پیشکسوت بر اثر عارضه قلبی و در سن ۷۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.

وی که از ستون نویسان قدیمی روزنامه اطلاعات بود، و یادداشت‌هایش را با ستونی با عنوان «محک» منتشر می‌کرد.

ابوالقاسم قاسم زاده، سابقه تصدی قائم مقامی ریاست سازمان صدا و سیما و معاونت برون مرزی این سازمان در دهه شصت را نیز در کارنامه داشت.

مراسم تشییع پیکر مرحوم قاسم زاده ۱۶ مرداد ساعت ۹:۳۰ در موسسه اطلاعات برگزار می‌شود و مراسم تدفین در قطعه نام آوران بهشت زهرای تهران برگزار خواهد شد.